In Deutschland konnte man die Flucht von zehn ukrainischen Kindern und Jugendlichen von der ostukrainischen Front Richtung Westukraine live mitverfolgen. Das war zwischen dem 22. und 28. Februar 2022. Ein ukrainisches Psychologenteam hat das Leben dieser Kinder gerettet, weil sie die Jugendlichen aus ihrem Heimatdorf Wrubiwka ins Karpatenland evakuiert hat. Die Waffengewalt dort eskalierte dramatisch noch vor dem russischen Einmarsch. Die Siedlung Wrubiwka wurde schon bald nach der Flucht von der russischen Armee komplett zerstört und in Brand gesetzt. Es gibt kein einziges Haus mehr in Wrubiwka. Das Dorf befindet sich in russischer Hand. Ein Jahr danach haben wir die Jugendlichen aus Wrubiwka wieder getroffen - in Kiew und in der Westukraine - und in ihrem Kriegsalltag begleitet.