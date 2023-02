Der ukrainischen Schriftstellerin Sofia Andruchowytsch, Tochter des Autors Jurij Andruchowytsch, gelang 2014 der literarische Durchbruch mit dem Roman "Der Papierjunge". 2020 erschien ihre große Roman-Trilogie "Amadoka" in der Ukraine und löste heftige Diskussionen über die Rolle der Ukraine während des Nationalsozialismus sowie über die Krim-Annexion von 2014 aus. Darin verwebt die Autorin die Vergangenheit mit der Gegenwart: die stalinistischen Repressionen gegen die ukrainische Intelligenz, die Vernichtung der Juden in einer westukrainischen Stadt, unverheilte Wunden. Der Titel der Trilogie "Amadoka" bezieht sich auf den größten See Europas, den es angeblich auf dem Gebiet der Ukraine im Mittelalter gegeben haben soll, obwohl die Ukraine damals noch nicht existierte. Ein See als Metapher für die Brüchigkeit von Erinnerungen und die Frage nach der Wahrhaftigkeit historischer Ereignisse. Was kann man tun, wenn es keine zuverlässige, offizielle Geschichte der eigenen Gemeinschaft gibt? In Andruchowytsch's Roman führt ein unzuverlässiger Erzähler durch die Handlung. Er zeigt, dass jede historische Erzählung trotz aller Wahrheiten und Fakten subjektive Züge trägt. Und er lässt fragen: Zu welchem Zweck wird die Geschichte erzählt, an die wir glauben wollen?