Sie nennen sich ukrainische Walküren: Frauen, die sich an der Waffe ausbilden lassen, jede Fünfte geht in die Armee. Und die setzt zunehmend auf Frauen. Eine von ihnen ist Olga. Sie kämpft in einer Angriffskompanie. Sie ist eine von schätzungsweise 50.000 Soldatinnen im ukrainischen Heer. 5000 davon kämpfen direkt an der Front. Das Höchstalter für Frauen in der Armee ist von 40 auf 60 angehoben worden. Die Rolle von Frauen in der Armee wird immer wichtiger, erklärt Olga, die junge Soldatin. "Wir machen alles das, was Männer auch machen, fahren gepanzerte Fahrzeuge, steuern Drohen und auch Hubschrauber."