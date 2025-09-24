In der südsyrischen Stadt Suweida starben bei Auseinandersetzungen mit dort ansässigen Beduinenstämmen zwischen dem 16. und 20. Juli 2025 Hunderte, möglicherweise sogar mehr als tausend Drusen. An den Massakern beteiligten sich auch Regierungstruppen aus Damaskus. Organisationen wie "Syrian Observatory For Human Rights" sprechen von Massenerschießungen, Verstümmelungen und anderen Folterverbrechen. Interimspräsident al-Scharaa versprach die Aufklärung der Verbrechen, doch bisher blieb es bei Lippenbekenntnissen. Denn al-Scharaa will seine Armee nicht beschädigen, er hat ein Interesse daran, die Kontrolle über das drusische Gebiet zu intensivieren, wo noch immer drusische Milizen ihre Waffen nicht niedergelegt haben und sich weigern, sich in die syrische Armee einzugliedern. Seine Idee eines Syriens nach altem zentralistischem Vorbild mit einem allmächtigen Damaskus steht nach wie vor auf seiner politischen Agenda und wird von den Minderheiten, die ein föderales System anstreben, nicht mitgetragen.