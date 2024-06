Streit um Erinnerungskultur

Bisher konzentriert sich das staatliche Gedenken auf die doppelte Diktatur-Vergangenheit, die NS-Verbrechen und auch das SED-Unrecht. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat ein neues Gedenkstättenkonzept des Bundes vorgelegt, in dem auch an die wechselvolle Demokratie-Geschichte Deutschlands erinnert werden soll. Sie will den Erzählungen der Einwanderungsgesellschaft Raum geben und Opfer rechten Terrors würdigen. Auch Deutschlands koloniale Vergangenheit war lange ein blinder Fleck, wie beispielsweise die Aufarbeitung des Völkermords an den Herero und Nama im heutigen Namibia zeigt. Kaum war der Entwurf veröffentlicht, hagelte es Kritik. Die Dachverbände deutscher Gedenkstätten befürchten ein Vermischen und Vermengen – sehen die Einzigartigkeit des Holocausts in Gefahr. Die Frage ist, ob ein gemeinsames Erinnerungskonzept möglich ist, ohne die Singularität der Shoah zu gefährden? Bei einem Treffen von Kulturstaatsministerin Roth und Vertretern der Gedenkstätten in Deutschland wurde ein gemeinsames Vorgehen beim geplanten Rahmenkonzept zur Erinnerungsarbeit vereinbart. Im Bayerischen Rundfunk sagte Roth am 7. Juni: "Die schrillen Töne sind erstmal überwunden." Die Vertreter der Gedenkstätten wollten sich beim neuen Konzept für Erinnerungskultur in Deutschland konstruktiv einbringen.