Fußballhymnen. Schalalalala?

Gunnar Leue hat eine Kulturgeschichte der Fangesänge geschrieben

Der Sport- und Kulturjournalist Gunnar Leue hat ein ganzes Buch darüber geschrieben: In "You´ll Never Sing Alone – Wie Musik in den Fußball kam“ beschreibt er die Kulturgeschichte des Fußballlieds. Leues Plattensammlung beinhaltet mit dem "Deutschen Fußballmarsch“ von 1921 die erste deutsche Fußballplatte und birgt jede Menge Skurrilitäten wie den singenden Diego Maradona. Als Fan des 1. FC Union Berlin ist Leue natürlich auch textsicher, wenn das ganze Stadion die von Nina Hagen komponierte Vereinshymne mit grölt. Bei dem aktuellen, von der UEFA in Auftrag gegebenen Song "Unholy“, interpretiert von DSDS Schlagersternchen Leony, glaubt er nicht an ein kollektives Mitsingen aller Fußballfans. “Vieles, was in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurde, ist meiner Meinung nach seelenlose Begleitmusik oder es sind pathetische Wohlfühlsongs, die kaum über die Dauer des Turniers bei den Fans hängen bleiben.“