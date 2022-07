Sergey Smirnov

Quelle: Imago

Momentan herrscht in Putins Russland totale Zensur. In den besetzten ukrainischen Gebieten stellen die Russen Dutzende große Fernseher auf. Ununterbrochen zeigen sie die Propaganda des Kreml. Hunderte Journalist*innen haben aus Sicherheitsgründen Russland verlassen - völlig zurecht. Mehreren drohen inzwischen Haftstrafen - einfach weil sie offen über den Krieg berichten. Das geht nur noch auf YouTube. Dies ist die letzte unabhängige Plattform in Russland, die noch nicht gesperrt ist. Die russischen Journalist*innen haben ihre Kräfte gebündelt und machen im Ausland gemeinsam eine Sendung auf YouTube. Aufgezeichnet wird sie in einem geheimen Studio in Vilnius. Vilnius ist zum Zufluchtsort für russische Medienschaffende geworden. Wir haben drei von ihnen dort getroffen.