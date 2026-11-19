Kultur
Zuflucht Paris: Russischer Dissident im Exil
Die Themen der "Kulturzeit" vom 19.11.2026: Dmitry Skurihin, Emanuel Carrères "Kolchose" im Literaturgespräch mit Sandra Kegel, Aleppo-Zimmer, "Take That" mit neuem Album.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 19.11.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Anti-Kriegs-Aktivist Dmitry Skurihin geht ins Exil
Am 9. November landete einer der bekanntesten russischen Anti-Kriegs-Aktivisten, Dmitry Skurihin, mit seiner Familie in Paris. Nach Jahren der Verfolgung, zahlreichen Geldstrafen, Hausdurchsuchungen und anderthalb Jahren Straflager verließ der 51-jährige Regimekritiker endgültig seine Heimat.
Skurihin ist Lebensmittelhändler aus einem Dorf bei St. Petersburg. Nach russischen Angriffen auf ukrainische Städte schrieb er deren Namen in riesigen roten Buchstaben an die Fassade seines Geschäfts und ließ sich davor mit einem Plakat fotografieren, auf dem "Entschuldigung Ukraine" stand. Polizei und Unbekannte übersprühten und zerstörten immer wieder seine Antikriegsplakate und Protestarbeiten. Doch Skurihin machte weiter. Nach anderthalb Jahren Straflager zog er im Juli 2024 eine ernüchternde Bilanz: Russland sei zu einer Militärdiktatur geworden. Wir haben Skurihin und seine Familie bei ihrer Ankunft im Exil begleitet.
Emmanuel Carrères "Kolchose" - Literaturgespräch mit Sandra Kegel
Emmanuel Carrère ist eine der spannendsten Stimmen der zeitgenössischen französischen Literatur. Und in seiner Heimat war sein neuer Roman ein regelrechtes Ereignis. In "Kolchose" erzählt Star-Autor Emmanuel Carrère so persönlich wie noch nie von sich und von seiner eigenen Mutter: der Russland-Expertin Hélène Carrère d’Encausse. Dazu geht er tief in die eigene Familiengeschichte zurück. Carrères Mutter war eine der bekanntesten Intellektuellen Frankreichs und Vorsitzende der Académie française.
Carrère verbindet ihre Biografie (sie war Tochter eines georgischen Emigranten und einer russischen Aristokratin) mit der Geschichte der Sowjetunion, dem Exil und der Entwicklung Russlands bis hin zum Ukraine-Krieg. Vor allem aber fragt er sich, wie sehr jemand, der die russische Kultur liebt, heute umdenken muss. Für ihn selbst sei der russische Krieg in der Ukraine das einschneidendste Ereignis seines Lebens, das ihn bis heute so beschäftigt wie keines zuvor, sagte er in einem Interview.
Doku "Das Vermächtnis von Aleppo"
Das prachtvoll bemalte Aleppo-Zimmer im Berliner Pergamonmuseum ist die älteste bekannte, vollständig erhaltene Wandverkleidung aus dem Osmanischen Reich. 2027 wird es – frisch restauriert – wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ein Filmteam des ZDF hat die Restaurierung begleitet und ist nach Syrien gereist, zum Haus Wakil, aus dem das Aleppo-Zimmer stammt. Zerstört von Krieg und Erdbeben wird das Haus – genau wie das Aleppo-Zimmer – fachgerecht restauriert. Die kostbaren Wandvertäfelungen aus dem 17. Jahrhundert erzählen wie kaum ein anderes Kulturgut von der Vision eines toleranten, friedlichen Syriens.
Take That - wie überlebt man als Boyband?
Chartrekorde, kreischende Fans, eine dramatische Trennung - Take That hat als Boyband die 1990er Jahre geprägt. Seit 2014 sind Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald als Trio unterwegs. Heute sind die Boys in ihren 50ern und bringen ihr zehntes Studioalbum heraus. Die Fans sind ihnen treu geblieben. Ein paar hundert von ihnen durften die drei bei einem pre-Listening-Event zum neuen Album in Berlin treffen und erzählen begeistert, warum die Band ihre Anziehungskraft nie verloren hat.