Carrère verbindet ihre Biografie (sie war Tochter eines georgischen Emigranten und einer russischen Aristokratin) mit der Geschichte der Sowjetunion, dem Exil und der Entwicklung Russlands bis hin zum Ukraine-Krieg. Vor allem aber fragt er sich, wie sehr jemand, der die russische Kultur liebt, heute umdenken muss. Für ihn selbst sei der russische Krieg in der Ukraine das einschneidendste Ereignis seines Lebens, das ihn bis heute so beschäftigt wie keines zuvor, sagte er in einem Interview.