Kultur
Das Vermächtnis von Aleppo
Eine Vielfalt von Kulturen prägte einst die syrische Stadt Aleppo. Von hier stammt das berühmte Aleppo-Zimmer im Berliner Pergamonmuseum. Es verrät viel über Syriens Geschichte.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 18.11.2028
- Ton
- UT
Ein Film von Karsten Gravert
Es ist die älteste bekannte, vollständig erhaltene Wandverkleidung aus dem Osmanischen Reich: das prachtvoll bemalte Aleppo-Zimmer im Berliner Pergamonmuseum. Nächstes Jahr wird es – frisch restauriert – wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Vision eines friedlichen Syriens
Ein Filmteam des ZDF hat die Restaurierung begleitet und ist nach Syrien gereist, zum Haus Wakil, aus dem das Aleppo-Zimmer stammt. Zerstört von Krieg und Erdbeben wird das Haus – genau wie das Aleppo-Zimmer – fachgerecht restauriert. Die kostbaren Wandvertäfelungen aus dem 17. Jahrhundert erzählen wie kaum ein anderes Kulturgut von der Vision eines toleranten, friedlichen Syriens.
Islamische und christliche Motive verschiedener Länder und Kulturen vermischen sich dort und werden zu einem vielschichtigen und wunderschönen Ganzen. Was ist aus der Vision von einst geworden? Wie steht es im heutigen Syrien, zwei Jahre nach dem Fall des Assad-Regimes, um die religiöse Freiheit und das Miteinander der verschiedenen Ethnien?
Wiederaufbau von UNESCO Welterbe
In ganz Aleppo wird gehämmert und gemauert: Der Wiederaufbau der Altstadt – einem UNESCO Welterbe – ist in vollem Gang. Die Straßen sind unter der neuen islamistischen Regierung sicherer geworden und die Hoffnung darauf, dass das bitterarme und zerstörte Land einen Aufschwung erfährt, ist groß. Doch es gibt auch Anschläge auf Christen und militärische Angriffe auf Kurdenviertel.
Ist das friedliche Miteinander der Religionen und Ethnien, wie es im Aleppo-Zimmer einst gelebt wurde und auf den Paneelen abgebildet ist, eine realistische Perspektive für die Zukunft? Von dieser Frage hängt auch ab, wie viele der knapp eine Million syrischen Geflüchteten, die in Deutschland leben, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren.