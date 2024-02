Max Czollek und Luisa Neubauer über Protestkultur

Der Politikwissenschaftler und Publizist Alfred Grosser, einer der profiliertesten Streiter für die deutsch-französische Verständigung, ist tot. Wie sein Sohn Pierre Grosser der Zeitung "Le Monde" sagte, starb er am 7. Februar in Paris, wenige Tage nach seinem 99. Geburtstag. Der 1925 in Frankfurt am Main geborene Politologe erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte: "Wohl kaum jemand hat in den vergangenen Jahrzehnten so kenntnisreich, so leidenschaftlich und so überzeugend für das gegenseitige Verständnis zwischen Frankreich und Deutschland gewirkt wie Alfred Grosser." Sein Name bleibe "für uns Deutsche für immer verbunden mit dem großen Werk der deutsch-französischen Aussöhnung - nach den Epochen der Feindschaft und der großen Kriege", schrieb er an Grossers Witwe Anne-Marie Jourcin.