Protest gegen Hinrichtungen im Iran

Sie ist eine Ikone unter den iranischen Aktivisten: Sepideh Gholian hat 2023 nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis den damaligen Machthaber Khamenei unerschrocken beschimpft. Das hat sie berühmt gemacht. Dafür kam sie für zwei weitere Jahre hinter Gitter - jetzt ist sie auf freiem Fuß und möchte mit uns sprechen, auch wenn es für sie gefährlich ist. Was sie in ihren insgesamt sieben Gefängnisjahren erlebt hat, lässt sie nicht los. Seither kämpft sie gegen die Todesstrafe. Das Regime verhängt sie in beispiellosem Ausmaß: Allein 2025 wurden 2159 Menschen hingerichtet, darunter auch viele politische Gefangene.