Kultur
Protest gegen Hinrichtungen im Iran
Die Themen der "Kulturzeit" vom 22.10.2026: Iranische Opposition - Gespräch mit Stefanie Bock, Doku "Whistleblower", Pompeji Ausstellung über Kunst und Mode der 1990er.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.10.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Die iranische Opposition und ihr Protest gegen Hinrichtungen - Gespräch mit Stefanie Bock
Sie ist eine Ikone unter den iranischen Aktivisten: Sepideh Gholian hat 2023 nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis den damaligen Machthaber Khamenei unerschrocken beschimpft. Das hat sie berühmt gemacht. Dafür kam sie für zwei weitere Jahre hinter Gitter - jetzt ist sie auf freiem Fuß und möchte mit uns sprechen, auch wenn es für sie gefährlich ist. Was sie in ihren insgesamt sieben Gefängnisjahren erlebt hat, lässt sie nicht los. Seither kämpft sie gegen die Todesstrafe. Das Regime verhängt sie in beispiellosem Ausmaß: Allein 2025 wurden 2159 Menschen hingerichtet, darunter auch viele politische Gefangene.
Amnesty International dokumentiert in seinem jüngsten Bericht "Architekten des Grauens" die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch das iranische Regime akribisch. Vier Jahre lang hat Amnesty an der in ihrem Umfang noch nie dagewesenen Recherche gearbeitet. Wir sprechen mit der Rechtswissenschaftlerin Stefanie Bock.
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