3SAT
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturzeit
  4. Mit Historiker Karl Schlögel in der Ukraine
Kultur

"Kulturzeit" vom 17.10.2025: Mit Friedenspreisträger Karl Schlögel nach Lwiw

Die Themen der Sendung: Friedenspreisträger Karl Schlögel, Girls and Gods, Michail Chodorkowski, Richtfest Museum "Berlin Modern", Frankfurter Buchmesse, Nachruf auf Ace Frehley.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
17.10.2025
19:22 - 20:00 Uhr

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Mit Karl Schlögel in der Ukraine

Der Historiker Karl Schlögel gilt als einer der profiliertesten Kenner Osteuropas. Am 19. Oktober erhält er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse. Wir haben ihn davor auf einer Reise von Berlin nach Lemberg (Lwiw) im Westen der Ukraine begleitet.

Mehr zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Richtfest Museum "Berlin Modern"

Mit viel Prominenz aus Politik und Kultur ist am Berliner Kulturform das Richtfest für das künftige Museum "Berlin Modern" gefeiert worden. In dem Neubau in Nachbarschaft von Neuer Nationalgalerie, Staatsbibliothek und Philharmonie soll künftig die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts aus den Sammlungen der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden. Die Fertigstellung ist für 2029 geplant. Die kalkulierten Baukosten liegen aktuell bei 507 Millionen Euro.

Doku "Girls & Gods"

Die Ukrainerin Inna Shevchenko, bekannt als Aktivistin der feministischen Gruppe Femen, steht für eine radikal säkulare Position. Religion, sagt sie, sei in ihrer Struktur immer patriarchalisch. Für ihren Film "Girls & Gods" reiste Shevchenko um die Welt, um mit Frauen über die männliche Dominanz in den monotheistischen Religionen zu diskutieren: Sowohl mit Gläubigen, etwa mit der ersten weiblichen Imamin Seyran Ateşoder, als auch Frauen, die Religion gänzlich ablehnen. "Girls & Gods" ist ein Kaleidoskop verschiedenster feministischer Stimmen und thematisiert sowohl Gemeinsamkeiten als auch Konflikte. Die Doku startet am 23. Oktober in den deutschen Kinos.

Buchmessenflash: Kinderbücher

Wir berichten täglich von der Frankfurter Buchmesse. Diesmal beschäftigen wir uns mit Kinderbüchern und haben den Illustrator Axel Scheffler ("Grüffelo"), den Verleger Martin Pflanzer vom Hagebutte Verlag und die Schriftstellerin Dita Zipfel ("Leben, Sterben und Kaninchen") gesprochen.

Mehr zur Buchmesse Frankfurt

Live

