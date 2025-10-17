Die Ukrainerin Inna Shevchenko, bekannt als Aktivistin der feministischen Gruppe Femen, steht für eine radikal säkulare Position. Religion, sagt sie, sei in ihrer Struktur immer patriarchalisch. Für ihren Film "Girls & Gods" reiste Shevchenko um die Welt, um mit Frauen über die männliche Dominanz in den monotheistischen Religionen zu diskutieren: Sowohl mit Gläubigen, etwa mit der ersten weiblichen Imamin Seyran Ateşoder, als auch Frauen, die Religion gänzlich ablehnen. "Girls & Gods" ist ein Kaleidoskop verschiedenster feministischer Stimmen und thematisiert sowohl Gemeinsamkeiten als auch Konflikte. Die Doku startet am 23. Oktober in den deutschen Kinos.