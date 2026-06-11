Mexiko - zwischen Fußballfieber und Protest

Im Juni startet die Fußball-WM der Männer, und wieder einmal stehen die männlichen Fußballer im Mittelpunkt des Weltinteresses. Doch inzwischen haben die Frauen im Fußball aufgeholt. Es war ein langer Weg: Auch beim Sport wurden Frauen diskriminiert, für viele Jahre war es in der Bundesrepublik sogar vom DFB untersagt, dass Mädchen und Frauen auf ihren Plätzen Fußball spielen. Wie schwer es für die ersten Sportlerinnen war, zeigt eine sehenswerte Dokumentation: "Mädchen können kein Fußball spielen". Eine Geschichte von Diskriminierung, Sexismus und von männerdominierter Berichterstattung, aber vor allem eine Erfolgsgeschichte von Frauen, die sich durchgesetzt haben. Der Film von Torsten Körner ist in der ARD Mediathek zu sehen.^