Kultur
Buchtipp: "Torhüter" von Hans van der Meer
Der Fotoband zeigt einsame Torhüter auf Amateur‑Fußballplätzen in Europa. Die Bilder verbinden Spiel und Landschaft und würdigen Orte, an denen fern vom Profisport Träume gelebt werden.
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Der Fotoband zeigt einsame Torhüter auf Amateur‑Fußballplätzen in Europa. Die Bilder verbinden Spiel und Landschaft und würdigen Orte, an denen fern vom Profisport Träume gelebt werden.
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