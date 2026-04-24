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Große abstrakte Kunstwerke in einem Museum

Kultur

Anish Kapoor im Lehmbruck Museum

Anish Kapoor zählt zu den visionärsten Künstlern unserer Zeit. Jetzt wird das Lebenswerk des Bildhauers mit dem Wilhelm-Lehmbruck-Preis und einer großen Ausstellung in Duisburg gewürdigt.

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