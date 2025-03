Der vorübergehend von israelischen Sicherheitskräften festgenommene palästinensische Regisseur Hamdan Ballal ist offenbar wieder auf freiem Fuß. Basel Adra, der mit Ballal an dem mit einem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilm "No Other Land" zusammenarbeitete, postete am 26. März nach der Freilassung im Onlinedienst X ein Foto des Regisseurs, auf dem dieser ein mit Blut beflecktes Shirt trug. In einer Erklärung der israelischen Polizei hieß es, drei Personen seien gegen Kaution freigelassen worden. Weiter hieß es darin, dass gegen sie "wegen des Verdachts auf Steinwürfe, Sachbeschädigung und Gefährdung der regionalen Sicherheit" ermittelt werde. "Nachdem ich den Oscar gewonnen hatte, hatte ich nicht erwartet, solchen Angriffen ausgesetzt zu sein", sagte Ballal nach seiner Freilassung in einem Video von AFPTV. "Es war ein sehr heftiger Angriff und das Ziel war es, zu töten", sagt er darin.