Wie in ihren Romanen und Geschichten geht es Julia Schoch auch in ihrem Film um tiefe Fragen nach Identität. "In einem Fernsehinterview Auskunft über mich als Künstlerin zu geben, ist nicht leicht. Man öffnet sich, gibt etwas von sich preis, gleichzeitig trägt man eine Maske. Ein öffentlicher Auftritt bedeutet immer: eine Rolle zu spielen." Der Stellvertreter vor der Kamera macht das Dilemma deutlich. Die Grenzen verschwimmen. Was ist schon "authentisch"? Wer ist "Ich"? Und was heißt überhaupt: "Von sich erzählen?"