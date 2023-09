In der Schweiz sind einer Studie zufolge seit 1950 mindestens 921 Menschen Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche geworden. Insgesamt hätten 510 Menschen, fast ausschließlich Männer, den Missbrauch begangen, heißt es in dem am 12. September veröffentlichten Bericht mit ersten Ergebnissen einer Untersuchung durch Historiker der Universität Zürich. Es ist die erste wissenschaftliche Studie über das Ausmaß von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in der Schweiz.