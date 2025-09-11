Was Opfer politischer Gewalt in der DDR erlebten, dürfte bald auserzählt sein. Wie aber haben sich diese Erlebnisse auf deren Kinder ausgewirkt? Kinder, die davon ausgingen, dass Ihre Eltern etwas verbrochen hatten, sonst säßen sie ja nicht im Gefängnis. Kinder, die zu klein waren um zu verstehen - was "politische Gewalt" war. Die dann ihre Eltern siezten, als diese aus Bautzen heimkehrten und "plötzlich bei uns auf dem Sofa saßen". Die berührenden Geschichten der Kinder von Bautzen-Häftlingen sind in dem Videoprojekt "Das Erbe politischer Haft" in der Gedenkstätte zu sehen.