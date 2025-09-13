Nächstes Level: Menschenhass

Das LKA Sachsen bei Ermittlungen. Rechtsextreme Zahlencodes werden in Chats und Profilnamen immer häufiger.

Quelle: Patrick Meyer-Clement

Behörden reagieren – etwa mit spezialisierten Polizeieinheiten gegen Internetkriminalität. Doch viele Nutzer*innen erleben die Flut an Hass und Symbolik als überwältigend. Vieles bewegt sich im rechtlichen Graubereich. Aber: „Die Anonymität des Internets ist ein Mythos“, betont ein Ermittler des LKA Sachsen. Wer meldet, sorge für Ermittlungen. Zivilgesellschaftlich wird ebenfalls gegengesteuert. Jerome Trebing, Digital Streetworker bei der Amadeu-Antonio-Stiftung, spricht Jugendliche direkt an, wenn er in Foren auf Hass trifft – wie ein Sozialarbeiter auf der Straße, nur eben im Netz. Er bietet Gespräche und Beratung an. Denn Radikalisierung hat viele Ursachen: Einsamkeit, Frust, Identitätskrisen. Und sie lässt sich nicht allein durch Verbote stoppen.