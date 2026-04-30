Kultur
Israels Soldaten und ihre moralischen Wunden
Die Themen der "Kulturzeit" vom 30.04.2026: Israelische Soldaten, ESC, Ben Lerner "Transkription" - Literaturgespräch mit Christian Metz, Theatertreffen Berlin.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 30.04.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Israels Soldaten und ihre moralischen Wunden
Immer mehr israelische Soldaten kommen schwer traumatisiert zurück aus dem Krieg. Die Selbstmordrate war noch nie so hoch. In einem Artikel der Tageszeitung "Haaretz" berichten Soldaten anonym über Gräueltaten, die sie begangen haben oder mit ansehen mussten – und über die psychologischen Traumata, die nicht heilen wollen. Doch obwohl der Begriff der "moralischen Verletzungen" in der psychologischen und traumatologischen Fachliteratur seit Jahren verwendet wird, gibt die IDF, die Armee, erst in letzter Zeit zu, diese Traumata durch Armee-Psychologen zu behandeln. Kratzt dies an dem in Israel unerschütterlichen Mythos der "moralischsten Armee der Welt"?
Nein, meint der konservative Soziologe und ehemalige Offizier Ronen Itzik. Wenn ein Soldat in unserer Armee etwas moralisch Besorgniserregendes sieht, etwas das seinen ethischen Normen widerspricht, wird er das seinen Vorgesetzten melden, d.h. innerhalb des Mikrokosmos dieses Systems, lassen Soldaten so etwas nicht zu."
Das ist umstritten. In Kriegssituationen haben Soldaten selten die Option, sich Befehlen oder der Norm ihrer Einheit zu widersetzen. Die Organisation "Schweigen Brechen" sammelt seit 20 Jahren Zeugenaussagen von Soldaten. "Die erschütterndsten Berichte kommen von Soldaten, die den Befehl bekamen, Palästinenser als menschliche Schutzschilde zu benutzen", sagt Nadav Weiman von "Schweigen Brechen". "Wenn Du einen Menschen nimmst, von dem Du weißt, dass er keinerlei Schuld trägt, und ihn in ein vermintes Haus schubst und ihm sagst: 'Wenn jemand in die Luft fliegt, bist Du das statt ich', dann beraubst Du ihn all seiner Menschlichkeit. Das bleibt mit Dir bis in alle Ewigkeit."
In Israel, wo die Volksarmee medial und gesellschaftlich allgegenwärtig ist, bleibt der moralische Verfall nicht auf dem Schlachtfeld. Einer derer, die auf der nationalen Feier zu Israels Unabhängigkeitstag eine der traditionellen zwölf Fackeln anzündete, war der Rabbiner Abraham Zarbiv. Zarbiv kämpfte als Reserveoffizier in Gaza und ist bekannt dafür, stolz darauf zu sein, "Gaza plattgemacht" zu haben. Als Influencer verbreitet er in den sozialen Medien fundamentalistische Botschaften.
Die Psychologin Roni Porat von der Hebräischen Universität in Jerusalem hält das für besorgniserregend. "Was ist die Botschaft an israelische Bürger, die am Unabhängigkeitstag vor dem Fernseher sitzen und den Rabbiner Zarbiv sehen, der sich damit brüstet, Häuser in Gaza abgerissen zu haben, damit die Bewohner nach dem Krieg kein Zuhause mehr haben, in das sie zurückkehren können und als Preis dafür eine Fackel anzünden kann? Die Botschaft ist, dass all das okay ist, dass all das, was überall auf der Welt als Kriegsverbrechen gilt, in Israel Norm und Standard ist."
Doch sie hofft, dass sich Armee und Gesellschaft wieder auf ihre ethischen Grundsätze besinnen werden. Es gibt erste Anzeichen. Armeechef Eyal Zamir hat bereits auf einer Konferenz die Warnglocken geläutet. Der Verletzung ethischer Standards müsse ein Ende gesetzt werden.
Theatertreffen in Berlin
Viele der zehn Inszenierungen des Theatertreffens in Berlin begeistern durch die Schauspielkunst, die gezeigt wird. So besticht die von der Zeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres erklärte Julia Riedler in "Fräulein Else" (Volkstheater Wien). Angelehnt an Arthur Schnitzler entblättert sie allein auf der Bühne, wie ältere reiche Männer Macht auf junge mittellose Frauen ausüben. In verschiedene Figuren taucht der zum Schauspieler des Jahres gekürte Thomas Schmauser in Klaus Manns "Mephisto" (Münchner Kammerspiele). Ganz nach der Textzeile "Ein Schauspieler ist eine Maske hinter einer Maske" erörtert er gemeinsam mit dem Ensemble, wann Gedankenfreiheit in autoritäre Propaganda kippt. Und auch Paulina Alpen fasziniert in Thomas Melles "Die Welt im Rücken" (Schauspiel Stuttgart) über bipolare Störungen. Wir fragen die Schauspieler*innen, wie sie Missbrauch, Faschismus und Krankheit auf die Bühne bringen und was auf Schauspiel konzentriertes Theater kann.