Israels Soldaten und ihre moralischen Wunden

Viele der zehn Inszenierungen des Theatertreffens in Berlin begeistern durch die Schauspielkunst, die gezeigt wird. So besticht die von der Zeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres erklärte Julia Riedler in "Fräulein Else" (Volkstheater Wien). Angelehnt an Arthur Schnitzler entblättert sie allein auf der Bühne, wie ältere reiche Männer Macht auf junge mittellose Frauen ausüben. In verschiedene Figuren taucht der zum Schauspieler des Jahres gekürte Thomas Schmauser in Klaus Manns "Mephisto" (Münchner Kammerspiele). Ganz nach der Textzeile "Ein Schauspieler ist eine Maske hinter einer Maske" erörtert er gemeinsam mit dem Ensemble, wann Gedankenfreiheit in autoritäre Propaganda kippt. Und auch Paulina Alpen fasziniert in Thomas Melles "Die Welt im Rücken" (Schauspiel Stuttgart) über bipolare Störungen. Wir fragen die Schauspieler*innen, wie sie Missbrauch, Faschismus und Krankheit auf die Bühne bringen und was auf Schauspiel konzentriertes Theater kann.