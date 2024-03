Der israelische Schriftsteller und Musiker Ofer Waldman und die Künstler*in Sasha Marianna Salzmann haben nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel einen Briefwechsel geführt. Er trauert in Israel, unterhält sich mit seinen Kindern, geht auf Mahnwachen, hört auf die Klänge des Krieges. Sasha Marianna Salzmann verdichtet ihre Erlebnisse und Beobachtungen in unterschiedlichen Städten Mitteleuropas. Was ist noch übrig von alten Gewissheiten nach dem 7. Oktober, was hat Bestand im Strudel der Meinungen, Behauptungen und Positionierungen? Und was scheint in der Folge des furchtbaren Krieges im Nahen Osten unwiederbringlich verloren? Darüber tauschen sich die Freunde aus. Wir sprechen mit Ofer Waldman.