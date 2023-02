Der Kurzgeschichtenschreiber Etgar Keret bewundert zwar die Sprachgewalt Grossmans, meint aber, die Rolle der Kulturschaffenden sei eher eine Statistenrolle: "Diese Revolte braucht keine Künstler, die den Menschen erklären worum es geht. Sie sehen, dass religiöse Fundamentalisten in der Regierung sitzen, die am liebsten in den öffentlichen Schwimmbädern eine Geschlechtertrennung einführen würden. Hier geht's ans Eingemachte." Dass Israel an einem dramatischen Wendepunkt steht, spürt auch Filmregisseur und Drehbuchautor Hagai Levi, der in Israel unter anderem durch politisch engagiertes Kino bekannt wurde und vor zwei Jahren für HBO Ingmar Bergmans "Szenen einer Ehe" mit Jessica Chastain und Oscar Isaac neu verfilmt hat. "Ich wache morgens auf und kann kaum atmen", sagt er. "Was hier gerade geschieht, geht gegen alle Werte, mit denen ich aufgewachsen bin: Toleranz, die Achtung von Minderheiten, Empathie, grundlegende Menschen- und Bürgerrechte." Mit Dutzenden anderen Regisseuren und Produzenten hat er zum Boykott von einer der beiden großen israelischen Filmstiftungen aufgerufen. Diese verlangt von jedem Kulturschaffenden einen unterschriebenen Treueeid auf zionistische Werte.