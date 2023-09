Eine Blaskapelle spielt Techno - und alle tanzen. So einfach ist das. Und gleichzeitig so vielschichtig. In Zeiten der Spaltung ist allein das Zusammenbringen von ganz unterschiedlichen, gemeinsam friedlich tanzenden Menschen mittlerweile schon ein politischer Akt. Mit ihrem Bühnendress nehmen Meute der herrschende Klasse die Uniform weg, so wie es die Karnevalsgesellschaften schon früher mit der Politik gemacht haben. Und dann ist da noch etwas nicht ganz Unwesentliches: ihre fantastische Musik. Meute spielen Techno. Musik der Gegenwart. Die Spielmannszüge waren früher das, was heute die DJs sind: Ekstase, Augenblicklichkeit. Bis in den 1970er Jahren die Pioniere der elektronischen Musik die Blasinstrumente ins Synthetische zu überführen begannen. Heute spielen Meute also Tanzmusik der Gegenwart, die ursprünglich von Blaskapellen-Sounds inspiriert waren, wirklich als Blaskapelle. Und gehen damit direkt unters Volk.