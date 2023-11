Erst als der DDR, Mitte der 1980er Jahre das Geld ausging, bemühte man sich um die jüdische Lobby in den USA. Zaghaft begann man daraufhin im eigenen Land sich an die jüdischen Orte und an die Nachbarn zu erinnern, die man einst hatte. Doch eine Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte begann erst nach dem Mauerfall. Für mindestens zwei Generationen in Ostdeutschland war das reichlich spät. Wir erzählen die Geschichte exemplarisch am Beispiel der jüdischen Gemeinde in Leipzig, die 1933 die sechstgrößte Gemeinde in Deutschland war. Die Dresdner Künstlerin, Nina K. Jurk hat zum 85. Jahrestag des Pogroms vom 9. November 1938 mit einer über Leipzig verteilten Lichtinstallation vergessene Bethäuser und Synagogen "ins Licht" zurückgeholt. Und wir besuchen "Ein anderes Land - Jüdisch in der DDR" im Jüdischen Museum in Berlin - die erste große, umfassende Ausstellung zum Thema nach dem Mauerfall.