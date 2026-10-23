Wohnen wollen wir alle, aber wie, wenn die Mieten unbezahlbar werden? Seit die Linke in Berlin die Wahl gewonnen hat, rückt auch das Thema in den Fokus, dem sie den Stimmenzuwachs zu verdanken hat. Wir haben uns dem Begriff "Wohnen" philosophisch genähert und mit der Berliner Stadtsoziologin Johanna Hoerning gesprochen. In der Sendung sprechen wir mit dem Journalisten Heribert Prantl über das Thema Vergesellschaftung und ihre Verankerung in der bundesdeutschen Verfassung.