Kultur
"Die Linke", Zoff und hohe Mieten
Die Themen der Sendung vom 23.10.2026: "Die Linke", Heribert Prantl im Gespräch über Wohnen und Vergesellschaftung, Ost-Passage Theater Leipzig, Poetry Slam-Weltmeister Valerio Moser.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 23.10.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
"Die Linke"
Auch in Deutschland ist die soziale Ungleichheit eines der gesellschaftspolitischen Topthemen, und die hohen Mieten gehören dazu. Ein Grund, weshalb "Die Linke" die Berliner Wahl im September mit ihrer Immobilien-Vergesellschaftungs-Forderung gewonnen hat. Seitdem sieht sich die Partei jedoch einer ganzen Reihe von Vorwürfen ausgesetzt.
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