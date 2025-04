Die Schriftstellerin Kristina Bilkau ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik geehrt worden. Sie erhält den Literaturpreis für ihr Buch "Halbinsel". In dem Buch geht es um Konflikte zwischen einer Mutter und ihrer Mitte zwanzigjährigen Tochter über unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Die Jury lobte das Buch als sensibel gebauten Roman über emotionale Altlasten und über das Geschäft mit dem Klima-Gewissen. Der in den drei Sparten Belletristik, Sachbuch und Übersetzung vergebene Preis der Leipziger Buchmesse ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Insgesamt waren dafür 15 Bücher nominiert, fünf je Sparte. In der Kategorie Sachbuch-Essayistik ging der Preis an die russische KulturjournaIistin Irina Rastorgueva für ihr Buch "Pop-up-Propaganda. Epikrise der russischen Selbstvergiftung". In der Kategorie Übersetzungen entschied sich die Jury unter Vorsitz der Literaturwissenschaftlerin Katrin Schumacher für den 1978 im Schwarzwald geborenen Thomas Weiler und seine Übersetzung des Buches "Feuerdörfer. Wehrmachtsverbrechen in Belarus - Zeitzeugen berichten" aus dem Belarussischen. Wir sprechen mit der Preisträgerin Kristine Bilkau.