Auf TikTok, Instagram und YouTube: Afghanische Frauen in Burka singen: "Wir werden uns aus diesem Käfig befreien, wir werden unsere Ketten sprengen". Es ist eine Reaktion auf das kürzlich in Kabul erlassene Tugendgesetz, das Frauen das Singen und laute Sprechen in der Öffentlichkeit verbietet. Die Afghaninnen aber lassen sich nicht unsichtbar machen, trotzen den Taliban, die mit immer schärferen Gesetzen und Sanktionen versuchen, ihre extrem misogyne, patriarchale Politik festzuschreiben. Wurde den Frauen bisher weiterführende Schulen verboten, der Besuch von Universitäten untersagt, das Ergreifen eines Berufes unmöglich gemacht, dürfen sie sich jetzt auch nicht mehr ohne männliche Begleitung in der Öffentlichkeit bewegen, sind von jeder medizinischen Versorgung abgeschnitten, von einer rechtlichen Vertretung sowieso. Frauenaktivistinnen werden von den Taliban verhaftet und, laut dem Frauennetzwerk Azadie-Zan, in den Gefängnissen Opfer von sexueller Gewalt und Folter. Eine, die den afghanischen Frauen eine Stimme gibt, ist die mittlerweile in Bremen lebende afghanisch-stämmige Autorin und Aktivistin Sadaf Zahedi. In ihrem streng religiösen Elternhaus hat sie selbst sowohl in Afghanistan wie auch später in Deutschland massive Gewalt erfahren, musste sich schließlich vor den Ehrenmordplänen ihres Vaters in ein Frauenhaus retten. Außerdem sprechen wir mit Fereshta Abbasi, Anwältin bei "Human Rights Watch" und dort zuständig für Afghanistan.