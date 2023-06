Friedenspreis für Salman Rushdie

Rushdie, der am 19. Juni seinen 76. Geburtstag feiert, dankte der Jury für den Mut: "Ich bin ein wenig eingeschüchtert von der Liste der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger, zu der sich mein Name nun gesellen wird." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte dem Preisträger. "Ihr ganzes Werk stemmt sich gegen die Ideologien und schrecklichen Vereinfachungen, verteidigt die wunderbare Komplexität der Welt und die enorme Kraft des Erzählens, der Sie sich in jedem Ihrer großen Romane und Essays verpflichtet fühlen", schrieb er. Rushdie bestehe darauf, dass die Freiheit des Schreibens und Sprechens niemals preisgegeben werden dürfe. "Vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Geschichte ist dies eine so mutige wie bewundernswerte, von innerer Unbeugsamkeit getragene Haltung", so Steinmeier.