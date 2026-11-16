Kultur
"Zwischen den Welten": Homosexuelle und Islam
Die Themen der "Kulturzeit" vom 16.11.2026: Film "Zwischen den Welten" - Gespräch mit Nader Saeivar, Rapper Behrad Ali Konari, Gérard Depardieu, Schweizer Buchpreis, "Faust"-Gewinner, Helene Weigel.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 16.11.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Film "Zwischen den Welten" über Homosexualität in der muslimischen Welt - Gespräch mit Nader Saeivar
Beim Exground Festival in Wiesbaden wird ein Film gezeigt, der doppelt brisant ist. "Zwischen den Welten" erzählt von Homosexualität in der muslimischen Welt. "Four Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan spielt darin einen Mann, der zwischen die Fronten gerät, als die streng muslimische Gemeinde erfährt, dass sein jüngerer Bruder schwul ist. Was den Film jenseits seines Inhalts interessant macht, sind die Menschen hinter der Kamera. Produziert und geschnitten hat den Film nämlich Jafar Panahi, vielfach ausgezeichneter iranischer Regisseur und Regimekritiker. Im Moment hält er sich im Iran auf und wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Demnächst wird er wohl die Strafe antreten müssen. Wir sprechen mit dem Regisseur des Films, Nader Saeivar. "Zwischen den Welten" startet am 17. Dezember in den deutschen Kinos.
Iranischer Rapper Behrad Ali Konari
Wie eng politische Musik und persönliche Freiheit miteinander verbunden sind, zeigt die Geschichte von Behrad Ali Konari. Der Musiker ist im Iran aufgewachsen, nahm an den Protesten gegen das Regime teil, kritisierte die iranische Regierung mit seiner Musik. Mehrmals wurde er festgenommen, er berichtet von Folter. Heute lebt er im Exil in Bayern. Seine Geschichte zeigt, welchen Preis politische Musik in autoritären Staaten bis heute haben kann.
Gewinner des "Faust-Theaterpreises 2026
Der deutsche Theaterpreis "Der Faust 2026" ist am 14. November an Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien verliehen worden. Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhielt im Staatstheater in Wiesbaden die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Als beste Tänzerin wurde Nora Monsecour für ihren Part in "Façade" am Staatstheater Mainz geehrt, Jens Harzer bekam den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Stück "De Profundis" am Berliner Ensemble, wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte. Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda erklärte: "Theater sind Hoffnungsorte, auf ihren Bühnen zeigen sie die Welt als eine veränderbare." Mit dem Deutschen Theaterpreis werde die Kraft der Bühnen gefeiert, die sich aus der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler speise. "Damit geben wir auch ein Versprechen: Die Freiheit der Bühnen unbedingt zu schützen, damit ihre Visionen sichtbar bleiben." Wir stellen drei der Ausgezeichneten und ihre Iszenierungen vor: Jan-Christoph Gockel in der Kategorie "Regie Schauspiel" für "Wallenstein", Ivan Alboresi für "Giselle" in der Kategorie "Choreografie" und Frank Hilbrich für "Rummelplatz" in der Kategorie "Regie Musiktheater".
Mehr zum "Faust"-Theaterpreis
Der Fall Gérard Depardieu
Der frühere französische Schauspielstar Gérard Depardieu hat seine Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe angenommen und die Opfer um Verzeihung gebeten. "Bei Dreharbeiten habe ich mich lange hinter Provokationen und anzüglichem Humor versteckt", erklärte der 77-Jährige in einer schriftlichen Stellungnahme. Er bestätigte, dass er seine Berufung in einem Verfahren wegen sexueller Belästigung von zwei Frauen bei Dreharbeiten 2021 zurückziehe. "Ich habe inzwischen verstanden, dass es eine Grenze zwischen Frechheit und Beleidigung gibt", erklärte Depardieu an dem Tag, an dem das Berufungsverfahren beginnen sollte. Er habe nie die Absicht gehabt, Frauen zu verletzen. "Aber ich habe begriffen, dass die Absicht nichts daran ändert, wenn jemand verletzt wurde", fügte er hinzu. Er wolle sich daher "bei allen entschuldigen, die darunter gelitten haben".
Sarah Elena Müller gewinnt mit "Unwucht" den Schweizer Buchpreis
Wie wird aus Liebe Abhängigkeit, aus Fürsorge Kontrolle? In "Unwucht" erzählt Sarah Elena Müller von einer zerstörerischen Beziehung und davon, wem die gemeinsame Vergangenheit gehört. Dafür erhält sie den Schweizer Buchpreis 2026.
Film "Helene Weigel – Revolutionärin im Rampenlicht"
Furiose Schauspielerin, machtbewusste Intendantin, Kommunistin – in ihrem Dokumentarfilm "Helene Weigel – Revolutionärin im Rampenlicht" erzählt die Regisseurin Maria Wischneswski das Leben der großen Theatermacherin. Sie verwebt zum Teil ungesehene Bilder und Filme, Briefe und Erinnerungen zu einem dichten, poetischen Porträt über Kunst, Emanzipation, Überzeugung und Liebe. Die Doku ist in Deutschland in den Kinos zu sehen, ab Februar 2027 auch in Österreich.