Der deutsche Theaterpreis "Der Faust 2026" ist am 14. November an Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien verliehen worden. Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhielt im Staatstheater in Wiesbaden die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Als beste Tänzerin wurde Nora Monsecour für ihren Part in "Façade" am Staatstheater Mainz geehrt, Jens Harzer bekam den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Stück "De Profundis" am Berliner Ensemble, wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte. Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda erklärte: "Theater sind Hoffnungsorte, auf ihren Bühnen zeigen sie die Welt als eine veränderbare." Mit dem Deutschen Theaterpreis werde die Kraft der Bühnen gefeiert, die sich aus der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler speise. "Damit geben wir auch ein Versprechen: Die Freiheit der Bühnen unbedingt zu schützen, damit ihre Visionen sichtbar bleiben." Wir stellen drei der Ausgezeichneten und ihre Iszenierungen vor: Jan-Christoph Gockel in der Kategorie "Regie Schauspiel" für "Wallenstein", Ivan Alboresi für "Giselle" in der Kategorie "Choreografie" und Frank Hilbrich für "Rummelplatz" in der Kategorie "Regie Musiktheater".