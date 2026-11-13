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  4. DER FAUST 2026: Deutscher Theaterpreis aus Wiesbaden
Ein Gebäude mit Säulen und einem breiten Treppenaufgang in der Abenddämmerung

Kultur

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST 2026

Die Preisverleihung in voller Länge aus dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Die Gestaltung des Abends übernimmt in diesem Jahr Regisseur Sebastian Nübling.

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Theater in 3sat

Theater & Tanz

Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST wird am 14. November 2026 im Hessischen Staatstheater Wiesbaden verliehen. Seit 2006 wird er vom Deutschen Bühnenverein in Kooperation mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben. DER FAUST ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschen Theaterlandschaft und würdigt deren Leistungs- und Innovationskraft. Theaterschaffende werden in zwölf Kategorien ausgezeichnet. Darüber hinaus gibt es einen Perspektivpreis für zukunftsweisende künstlerische oder kulturpolitische Projekte. Den Preis für das Lebenswerk erhält in diesem Jahr Sängerin und Regisseurin Brigitte Fassbaender.

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