"Truly Naked" - Jugendliche und Pornografie

Der streitbare Schweizer Soziologe und Ex-Politiker Jean Ziegler ist gestorben. Das bestätigte seine Frau dem Schweizer Rundfunk RTS und anderen Medien. Er wurde 92 Jahre alt. Ziegler war jahrelang für die Sozialdemokraten im Parlament. Als Autor und UN-Berater wollte der Soziologieprofessor gegen Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen. Er setzte sich zeitlebens gegen die Globalisierung, Profitgier und "die verlogene Herrschaftsschicht" ein. In seiner Heimat wurde er oft als Nestbeschmutzer verunglimpft. Ziegler wurde 1976 bekannt, nachdem er in seinem Buch "Eine Schweiz, über jeden Verdacht erhaben" großen Schweizer Konzernen Profite auf Kosten der Ärmsten vorgeworfen hatte. 1990 stellte er seine Heimat als Finanzdrehscheibe des internationalen Verbrechens dar ("Die Schweiz wäscht weißer"). In "Die Schweiz, das Gold und die Toten" prangerte er 1997 die Verstrickung von Schweizer Geldinstituten mit den Nazis und den Umgang mit Guthaben von Holocaust-Opfern auf Schweizer Konten an.