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"Der Goali bin ig" - Marcus Signer als Goalie, Sonja Riesen als Regula.

Film

Der Goalie bin ig

Ende der 1980er-Jahre: Der Lebenskünstler Ernst, von allen "Goalie" genannt, kehrt nach einem Jahr im Gefängnis zurück in die Schweizer Kleinstadt Schummertal. Er ist voller guter Vorsätze.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 2013
Datum:
Sendetermin
10.06.2026
22:25 - 23:55 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Goalie will ein neues Leben anfangen, ohne Drogen. Er sucht sich einen Job und verliebt sich in die Kellnerin Regula. Es ist ihm egal, dass sein bester Freund Ueli ihn nun für einen Spießbürger hält. Doch kurz vor seinem neuen Glück holt ihn die Vergangenheit ein.

Der Schweizer Spielfilm "Der Goalie bin ig" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Pedro Lenz, einem der erfolgreichsten Schweizer Mundartromane der letzten Jahre. Er wurde original in Schweizer Mundart in Langenthal und Italien gedreht. Die Musik zum Film arrangierten Peter von Siebenthal und Richard Koechli, der Titelsong "Der Goalie" stammt aus der Feder von ZüriWest-Frontmann Kuno Lauener.

"Der Goalie bin ig" wurde an den Solothurner Filmtagen 2014 uraufgeführt und gewann im gleichen Jahr den Schweizer Filmpreis in den Kategorien Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch und Beste Filmmusik.

Darsteller

  • Goalie - Marcus Signer
  • Regula - Sonja Riesen
  • Ueli - Pascal Ulli
  • Pesche - Michael Neuenschwander
  • Stoffer - Thomas U. Hostettler
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Sabine Boss

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