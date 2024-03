Die Potsdamer Schriftstellerin Julia Schoch nimmt am 22. März den Stadtschreiberpreis in Mainz entgegen. Neben 12.500 Euro beinhaltet er ein einjähriges Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung. "Mit Julia Schoch kommt eine von der Kritik hoch gelobte prominente Schriftstellerin der jüngeren Generation nach Mainz, die einen ganz eigenen Ton in die deutschsprachige Literatur bringt", hieß es von der Jury. Schochs Romane verwebten berührend die persönlichen Erfahrungen ihrer Frauenfiguren mit historischen Umbrüchen. "Ihre Perspektive – geprägt vom Erlebnis der Wende als Teenager in Potsdam – entfaltet klar, zart, und scheinbar ganz leicht, tiefe Sehnsüchte unserer Zeit nach Zugehörigkeit." Julia Schoch wurde 1974 in Bad Saarow geboren und studierte Germanistik und Romanistik an der Universität Potsdam. Sie schrieb unter anderem den Kurzgeschichtenband "Der Körper des Salamanders" und den Roman "Das Liebespaar des Jahrhunderts". Sie folgt auf den Stadtschreiber Alois Hotschnig.