Kultur
Epidemie der Gewalt unter Israels Arabern
Die Themen der "Kulturzeit" vom 25.02.2026: Morde unter arabischen Israelis, Jan Drees zu "Ich möchte zurückgehen in der Zeit", Louvre-Direktorin, "Die Frau als Mensch 2", Glockenland Schweiz.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 25.02.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Die Epidemie der Morde - Gewalteskalation unter Arabern Israels
Die Zahlen sind schwindelerregend. In der arabischen Gesellschaft Israels, die mehr als 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, geschieht alle 36 Stunden ein Mord. Der Grund: Bandenkriminalität. Eine knappe halbe Million illegaler Waffen sind im Umlauf. Die Polizei unter ihrem defacto Oberbefehlshaber, dem rechtsextremen Minister für innere Sicherheit Itamar Ben Gvir, tut nichts. Für ihn sind die Araber Israels keine Bürger, die es zu beschützen gilt.
Walid Haddad, ein israelisch-arabischer Kriminologe und Dozent, der zuvor im israelischen Ministerium für nationale Sicherheit tätig war, erklärte, dass das organisierte Verbrechen vom Waffenhandel und Wucher profitiere. Banden erpressten zudem "Schutzgeld" von Anwohnern und Geschäftsleuten. Jahrelang war das jüdische Israel apathisch gegenüber der eskalierenden Gewalt. Doch die Zahlen lassen sich nicht mehr ignorieren. 2020 wurden 113 Menschen ermordet. Fünf Jahre später waren es 252. Heute gehen Araber und Juden gemeinsam auf die Straße. "Es darf nicht zur Routine werden, dass jeden Tag mindestens ein arabischer Bürger ermordet wird", sagt Alon-Lee Green von der NGO Standing Together. "Es darf nicht zur Routine werden, dass die Polizei zwei Millionen Bürger im Stich lässt und dass so viele Familien verwaisen. Und die Regierung sagt einfach: 'Da kann man nichts machen.' Klar kann man da was machen! Diese Gewalt kann und muss bekämpft werden - und wir werden sie besiegen." "Das ist unser aller Kampf", mahnen sie. Noch stellt sich die Regierung taub. Doch die Gewaltwelle bedroht nicht nur die palästinensischen Bürger Israels. Sie ist eine Gefahr für den gesamten Rechtsstaat.
Judith Hermann: "Ich möchte zurückgehen in der Zeit" - Literaturgespräch mit Jan Drees
Die Schriftstellerin Judith Hermann ist nach Polen gefahren, um Spuren der Vergangenheit zu suchen. Ihr Großvater, gestorben vor ihrer Geburt, war bei der SS und war in der Stadt Radom stationiert. Hermann fragt sich: Hat er Verbrechen begangen? Was kann Radom erzählen? Ihr Buch "Ich möchte zurückgehen in der Zeit" ist keine Reportage, es versteht sich als sprachliches Nachforschen. Der literarische Stil Judith Hermanns war seit ihren ersten Erzählungen geprägt von Lakonie und Präzision – Atmosphäre kommt vor Handlung. Was aber macht das mit einem Text, der sich so etwas konkretem wie dem Holocaust nähert? Wir sprechen darüber mit dem Literaturkritiker Jan Drees.
Louvre-Direktorin tritt zurück - Christophe Leribault wird Nachfolger
Ein Millionenraub, streikendes Personal, Wasserschäden und mutmaßlicher Betrug mit Eintrittskarten: Nach einer Reihe von Krisen in den vergangenen Monaten hat Louvre-Direktorin Laurence des Cars Konsequenzen gezogen und ihren Rücktritt eingereicht. Des Cars war seit dem Juwelen-Diebstahl im Louvre im Oktober 2024 immer wieder unter Druck geraten.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ernannte nun den erfahrenen Kunsthistoriker Christophe Leribault zu ihrem Nachfolger. Leribault habe ein sehr solides Profil und sei unter seinen Kollegen und Kolleginnen anerkannt. Der Präsident habe Vertrauen in den Kunsthistoriker, der nach Monaten der Krise Ruhe in den Louvre bringen soll, sagte eine Sprecherin. So soll Leribault etwa die wichtige Herausforderung der Modernisierung und Verstärkung der Sicherheit des prestigeträchtigen Hauses angehen. Er leitete zuletzt das Schloss Versailles.
Graphic Novel "Die Frau als Mensch 2"
In ihrem ersten Band "Die Frau als Mensch" hat Ulli Lust die Menschheitsgeschichte noch einmal richtig erzählt – und dafür den Deutschen Sachbuchpreis erhalten. Nun geht ihre Comic-Reihe weiter: Der zweite Band gräbt tiefer nach den vielen Frauen, die die Geschichte geprägt haben, lange bevor sie aus ihr herausgeschrieben wurden.
Glockenland Schweiz
Über Jahrhunderte strukturierten Glocken in der Schweiz den Alltag. Heute sind sie Klangkulisse, Streitpunkt und Sehnsucht.