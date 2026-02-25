Epidemie der Gewalt unter Israels Arabern

Walid Haddad, ein israelisch-arabischer Kriminologe und Dozent, der zuvor im israelischen Ministerium für nationale Sicherheit tätig war, erklärte, dass das organisierte Verbrechen vom Waffenhandel und Wucher profitiere. Banden erpressten zudem "Schutzgeld" von Anwohnern und Geschäftsleuten. Jahrelang war das jüdische Israel apathisch gegenüber der eskalierenden Gewalt. Doch die Zahlen lassen sich nicht mehr ignorieren. 2020 wurden 113 Menschen ermordet. Fünf Jahre später waren es 252. Heute gehen Araber und Juden gemeinsam auf die Straße. "Es darf nicht zur Routine werden, dass jeden Tag mindestens ein arabischer Bürger ermordet wird", sagt Alon-Lee Green von der NGO Standing Together. "Es darf nicht zur Routine werden, dass die Polizei zwei Millionen Bürger im Stich lässt und dass so viele Familien verwaisen. Und die Regierung sagt einfach: 'Da kann man nichts machen.' Klar kann man da was machen! Diese Gewalt kann und muss bekämpft werden - und wir werden sie besiegen." "Das ist unser aller Kampf", mahnen sie. Noch stellt sich die Regierung taub. Doch die Gewaltwelle bedroht nicht nur die palästinensischen Bürger Israels. Sie ist eine Gefahr für den gesamten Rechtsstaat.