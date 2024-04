Eliten - Fluch oder Segen?

Kultregisseur Woody Allen begibt sich zwölf Jahre nach "Midnight in Paris" erneut in die französische Hauptstadt, um mit einem französischen Ensemble zu drehen: In "Ein Glücksfall" trifft Fanny, die in einem Auktionshaus arbeitet und eine Bilderbuch-Ehe mit einem Finanzexperten führt, zufällig auf den Romanautor Alain, einen ehemaligen Klassenkameraden, der schon als Gymnasiast in sie verliebt war. Bald darauf beginnt eine verhängnisvolle Affäre. Woody Allen hat seinen 50. Film erstmals komplett in französischer Sprache mit französischem Cast gedreht. Das Ergebnis ist eine sehr unterhaltsame Gesellschaftskomödie mit Thriller-Momenten: Liebe, Betrug, Verbrechen – alles dabei und launig-leicht erzählt. Für viele Kritiker Allens bester Film seit seinem Oscar gekrönten "Blue Jasmin" von 2013.