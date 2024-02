"Was für eine fantastische Maschine!", soll der britische König Edward VII. ausgerufen haben, als er den inszenierten Film über seine eigene Krönung sah. In ihrem Dokumentarfilm "And the King Said: What a Fantastic Machine!" erzählen die schwedischen Filmemacher Axel Danielson und Maximilien van Aertryck die Geschichte der bewegten Bilder – von der Camera Obscura bis zur digitalen Bilderschwemme auf den Smartphones von heute. Dabei verknüpfen sie historische Aufnahmen, Pressebilder, Amateurvideos und Livestream-Material zu einer Collage, die den Wahnwitz der ungefilterten Bilderflut spürbar macht. Am 22. Februar kommt der Film in die deutschen Kinos.