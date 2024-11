Spoerri wurde 1930 unter dem Namen Daniel Isaac Feinstein in Galati in Rumänien geboren. Seine Familie floh 1942 vor den Nationalsozialisten nach Zürich. Er war einmal Tänzer in Bern, zog um nach Paris und wandte sich in den 1950er Jahren der bildenden Kunst zu. Er unterrichtete in den 1980er Jahren an der Kunstakademie München. In der Toskana entwickelte er einen Skulpturengarten, der 1997 eröffnet wurde. 2008 zog Spoerri nach Österreich. Spoerri hatte in Hadersdorf am Kamp rund 70 Kilometer nordwestlich von Wien 2009 das Ausstellungshaus Spoerri und ein dazugehöriges Esslokal eröffnet, das Anziehungspunkt für Kunstinteressierte geworden ist.