Der Kampf gegen Kindesmissbrauch via Webcam

Vor zwei Jahren wurde in Wien das "Wiener Aktionismus Museum" kurz WAM gegründet. Nach monatelanger Umbauphase wurde es nun von Klaus Albrecht Schröder wiedereröffnet. Und zwar mit einer Ausstellung des Frühwerks von Herrman Nitsch - ursprüngliche Pläne für eine Retrospektive zum Werk des Künstlers und Sexualstraftäters Otto Muehl hat Schröder revidiert. Bereits 2025 haben sich die Wiener Festwochen kritisch mit der Täterkunst Otto Muehls auseinandergsetzt. Seitdem wird im deutschsprachigen Feuilleton erneut darüber diskutiert, wie man mit der Kunst eines Mannes umgehen soll, der Minderjährige missbraucht hat.