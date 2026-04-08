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Kultur

Der Kampf gegen Kindesmissbrauch via Webcam

Die Themen der "Kulturzeit" vom 08.04.2026: Kampf gegen Pädokriminelle, Wiener Aktionismus Museum, Salzburger Festspiele, der Musikagent Peter Schimmelpfennig und Zeichnerin Veronika Günther.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
08.04.2026
19:22 - 20:00 Uhr

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Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Kindesmissbrauch via Webcam - Der Kampf gegen Pädokriminelle

Es ist ein internationales Phänomen, das die Polizei beschäftigt: Die Taten der Pädokriminellen. Viele Männer im Westen, auch in der Schweiz, treten beispielsweise mit Familien in den Philippinen in Kontakt, schicken Geld, damit die Kinder vor der Webcam missbraucht werden. Doch wer sind die Täter? Und was tun die Behörden in den Philippinen, um die Kinder besser zu schützen?

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Die Zeichnerin Veronika Günther

Jeden Morgen ein Bild – schnell, intuitiv, ohne Zögern. Mehr als 9000 Zeichnungen im kleinen DIN-A6-Format hat Veronika Günther über sechs Jahre geschaffen: ein visueller Bewusstseinsstrom zwischen Erinnerung und Wirklichkeit. Flüchtige kleine Szenen, mit wenigen präzisen Strichen, ohne Punkt und Komma hingeworfen. Bildfetzen aus Massenmedien mischen sich mit sexuellen Fantasien, Alltagsgegenstände mit Porträts von Musikern, Sportlern oder Psychoanalytikern. Veronika Günther ist eine Entdeckung!

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