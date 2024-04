Was ist echt, was computergeneriert? Das ist heute kaum noch zu unterscheiden. Doch die Magie der KI lässt Fragen aus dem Blick geraten, um welchen Preis und mit welchen Folgen diese Welt eigentlich entsteht. Fragen, die die Bestseller-Autorin Nina George wieder in den Mittelpunkt rücken will. Sie zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autorinnen im Ausland, ist Ehrenvorsitzende der Schriftstellervereinigung European Writers Council – auch bei der VG Wort sitzt sie im Verwaltungsrat. Für sie steht hinter den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz der größte Diebstahl in der menschlichen Geschichte. Texte, Bilder, individuelle Postings - damit werden die Systeme dieser generativen Informatik gefüttert, damit sie lernen und sich weiterentwickeln können - ohne jedoch Urheberrechte zu klären. Auch zwei ihrer Bücher, die auf der "New York Times"-Bestsellerliste standen, wurden von Piraterieseiten entnommen und ohne ihr Wissen in ChatGPT eingespeist - erst durch die Recherche zweier Universitäten wurde sie darauf aufmerksam. George beklagt eine politische Blindheit gegenüber einer Technologie, die uns der Freiheit unserer Gedanken beraubt. Und am Ende genau jene ersetzt, von denen sie sich vorher bedient hat. Auch der Buchbranche wirft sie mangelndes Problembewusstsein vor. Wir sprechen mit der Schriftstellerin über geistiges Eigentum und Urheberrecht.