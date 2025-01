Luigi Mangione ist jung, hat einen Ivy-League-Abschluss und ist Hauptverdächtigter im Mord an Versicherungschef Brian Thompson. Anfang Dezember 2024 wurde der Geschäftsführer der Krankenversicherung UnitedHealthcare in New York erschossen. Der maskierte Täter konnte fliehen. Fünf Tage später verhaftete die Polizei den 26-Jährigen Luigi Mangione in einer McDonalds-Filiale, nachdem ein Mitarbeiter einen Hinweis gegeben hatte. Tausende weltweit feiern Mangione seitdem online, in den sozialen Medien, und offline für seine Tat. Online-Shops vertreiben Luigi Mangione-Fanartikel. Unzählige Influencer veröffentlichen Unterstützungsposts und loben den 26-Jährigen dabei für seine Tat und für sein Aussehen. Abseits der Memes äußern sich Zigtausende Menschen in den Kommentarspalten von Instagram, TikTok oder der "New York Times". Die meisten zeigen Verständnis für die Tat von "Luigi" und berichten von ihren eigenen schlechten Erfahrungen mit UnitedHealthcare. Als Mangione einem Richter vorgeführt wurde, demonstrierten Unterstützer vor dem Gericht. Sie sehen Mangione als eine Art Robin Hood, der die Opfer eines superkapitalistischen Versicherungssystems rächt. Dabei gibt es Berichte, dass der mutmaßliche Mörder mit den Milliardären Elon Musk und Peter Thiel sympathisiert haben soll. Wie ist das Phänomen zu erklären? Reicht in Zeiten von Instagram und TikTok ein ikonisches Gesicht, um einen Mörder zum Helden zu stilisieren? Oder legt die Tat Sympathien für einen politischen Extremismus offen, in einer Gesellschaft, die auf eine lange Tradition der Selbstjustiz zurückschaut?