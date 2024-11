Sir Simon Rattle dirigiert Bruckners 9., Wagner und Webern

Simon Rattle stellt in diesem Konzert des BRSO der visionären 9. von Anton Bruckner zwei Werke gegenüber, die auf ihre Weise ebenso extraterrestrisches Gebiet betreten: Anton Weberns „6 Stücke“ op. 6 sind Musik in ihrer äußersten formalen Verknappung und formen doch ganze Welten im Miniaturformat. Und Wagners Tristan erklingt hier in absoluter Verknappung – Vorspiel und Schluss: Isoldes Liebestod. Ein Tod der, wenn man so will auch ein Abschied von der Romantik ist.