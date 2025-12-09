Hauptnavigation

Eine Menschenmenge steht bei nacht um auf dem Boden aufgestellte Kerzen und einem Kranz vor einer Treppe, auf der noch mehr Votivkerzen stehen. Im Hintergrund ist ein Weihnachtsmarkt zu sehen.

"Kulturzeit" vom 09.12.2025: Breitscheidplatz - der Anschlag und die Folgen

Die Themen der Sendung: Doku-Serie "Der Anschlag" - Gespräch mit Astrid Schult, KI als Ratgeber, Film "Herz aus Eis", Rieke Süßkow.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
09.12.2025
19:22 - 20:00 Uhr

Die Themen der Sendung:

Doku-Serie "Der Anschlag" - Gespräch mit Astrid Schult

Das brutale islamistische Terror-Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, bei dem im Dezember 2016 13 Menschen getötet wurden, wirft bis heute Fragen auf. In fünf Kapiteln kreist die Doku-Serie "Der Anschlag" um die Tat - von der Vorgeschichte des Anschlags, über dessen Ausführung mit einem gestohlenen Lkw, wie auch um die Ermittlungsfehler nahezu aller Behörden vom Verfassungsschutz bis zu den Kriminalämtern in Berlin. Zentraler Bestandteil ist die Perspektive der Opfer und Hinterbliebenen, die lange Jahre auf Anteilnahme und Entschädigungen warten mussten. Wir sprechen mit der Regisseurin Astrid Schult.

Film -

Der Anschlag

Fünfteilige Doku-Serie über den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Sendungsbereich:
Der Anschlag

KI als moralische Instanz?

Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Lebensbereichen eingesetzt: Millionen Menschen nutzen Sprachmodelle wie Chat-GPT auch als Ratgeber in zwischenmenschlichen Beziehungen. Als moralische Instanz taugen Chatbots jedoch nicht - zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Stanford. Eine ihrer Hauptgefahren: Sie schmeicheln den Nutzern permanent, verstärken bestehende Überzeugungen und können zerstörerisches Verhalten bestärken. Vor wenigen Monaten beging in den USA ein Teenager Suizid, der zuvor in regem Austausch mit einem Chatbot war. Seine Eltern klagen nun gegen OpenAI. Ihr Vorwurf: ChatGPT habe ihren Sohn dabei unterstützt, sich das Leben zu nehmen. Welche Folgen haben anbiedernde KI-Sprachmodelle für den Einzelnen, die Gesellschaft und die Demokratie?

Die Theater-Regisseurin Rieke Süßkow

Regisseurin Rieke Süßkow ist in den letzten Jahren mit Auszeichnungen regelrecht überhäuft worden. Sie hat den Nestroy-Preis bekommen und ist schon zwei Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen gewesen: Für Regisseure ist das der ultimative Ritterschlag. Seit dieser Saison ist Süßkow Hausregisseurin am Wiener Volkstheater. Dort probt sie Horvaths "Geschichten aus dem Wienerwald" und arbeitet außerdem an einem ungewöhnlichen Projekt, das den Titel "Wiener Volksohr" trägt.

