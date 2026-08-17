Kulturkampf um "Volksbad" in Berlin

Der Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut Lethen ist am 13. August in Wien im Alter von 87 Jahren gestorben. Bekanntheit erlangte Lethen durch seine Epochenstudie "Verhaltenslehren der Kälte" (1994). Am Beispiel von Autoren wie Bertolt Brecht, Ernst Jünger oder Helmuth Plessner zeigte Lethen darin, wie in der Weimarer Republik und eben Zwischenkriegszeit - als nach dem Ersten Weltkrieg Moral und Traditionen zusammengebrochen waren - Verhaltenslehren propagiert wurden, die auf einen Habitus der Härte setzten. Über Gottfried Benn schrieb er das Porträt "Der Sound der Väter" (2006) und für das autobiografisch gefärbte Buch "Der Schatten des Fotografen", in dem der Schriftsteller etwa Robert Capas Kriegsbilder untersuchte, erhielt er 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch. Lethen wurde 1939 in Mönchengladbach geboren. Von 1977 bis 1996 lehrte er an der Universität Utrecht, später übernahm er den Lehrstuhl für Neueste Deutsche Literatur in Rostock. Von 2007 bis 2016 leitete er das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien.