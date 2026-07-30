Kultur
Ariadne auf Naxos - Salzburger Festspiele 2026
Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" ist ein dramatisches Experiment über Kunst unter Zwang - und über das Theater als Kampfplatz konkurrierender Wahrheiten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.08.2026
- 20:15 - 22:30 Uhr
Aus der Laune eines Mächtigen heraus werden eine "große" Tragödie und eine Komödie zur selben Aufführung verordnet. Schon im Vorspiel kollidieren zwei ästhetische Weltbilder: der Anspruch des Komponisten auf Erhabenheit und Tiefe, und die Logik der Komödianten, die auf Tempo, Wirkung und Publikum zielt.
Was als Zumutung beginnt, wird zum Motor eines Abends, der die Frage stellt, was Kunst sein darf - und wem sie gehört.
Mit Kate Lindsey als charismatischem Komponisten ist eine außergewöhnlich prominent besetzte Produktion garantiert, getragen von einem Ensemble, das diese "Ariadne" zu einem echten Sängerabend macht.
An ihrer Seite stehen Johannes Silberschneider als markanter Haushofmeister und Christina Nilsson als ausdrucksstarke Ariadne: Gemeinsam bilden sie das Zentrum einer Oper, die zwischen großer Tragödie und theatraler Selbstbefragung oszilliert.
Den funkelnden Kontrast setzt Ziyi Dai als virtuose Zerbinetta, begleitet von ihrer Truppe - mit jener schillernden Theaterenergie, für die Strauss' Partitur berühmt ist. Und spätestens mit Eric Cutler als strahlendem Bacchus öffnet sich im Finale jene große Dimension, in der "Ariadne auf Naxos" zu ihren besonderen Höhen findet.
Am Pult führt Manfred Honeck die Gegensätze zusammen und formt mit den Wiener Philharmonikern Strauss' Klangwelt zwischen kammermusikalischer Transparenz und orchestraler Farbenpracht zu einem hoch theatralen Psychogramm. Hier schärfen sich Tragik und Komik gegenseitig - und Kunst entfaltet gerade im Bruch ihre größte Kraft.
Besetzung/Stab:
Kate Lindsey - Der Komponist
Christina Nilsson - Primadonna / Ariadne
Eric Cutler - Der Tenor / Bacchus
Ziyi Dai - Zerbinetta
Johannes Silberschneider - Der Haushofmeister
Christoph Pohl - Ein Musiklehrer
Jonas Hacker - Ein Tanzmeister
Blaž Stajnko* - Ein Perückenmacher
Fabian-Jakob Balkhausen - Ein Lakai
Leon Košavić - Harlekin
Michael Porter - Scaramuccio
Lukas Enoch Lemcke -Truffaldin
Theodore Browne - Brighella
Jasmin Delfs - Najade
Anja Mittermüller* - Dryade
Marlene Metzger - Echo
Fabio Dorizzi - Ein Offizier
* Teilnehmer·in des Young Singers Project
Manfred Honeck - Musikalische Leitung
Ersan Mondtag - Regie / Bühne / Kostüme
Franck Evin - Licht
Alexander Pannier - Video
Ashley Alexandra Wright - Choreografie
Till Briegleb - Dramaturgie