Ariadne auf Naxos - Salzburger Festspiele 2026

Christina Nilsson (Primadonna/Ariadne), Eric Cutler (Der Tenor/Bacchus).

Quelle: ORF

Den funkelnden Kontrast setzt Ziyi Dai als virtuose Zerbinetta, begleitet von ihrer Truppe - mit jener schillernden Theaterenergie, für die Strauss' Partitur berühmt ist. Und spätestens mit Eric Cutler als strahlendem Bacchus öffnet sich im Finale jene große Dimension, in der "Ariadne auf Naxos" zu ihren besonderen Höhen findet.



Am Pult führt Manfred Honeck die Gegensätze zusammen und formt mit den Wiener Philharmonikern Strauss' Klangwelt zwischen kammermusikalischer Transparenz und orchestraler Farbenpracht zu einem hoch theatralen Psychogramm. Hier schärfen sich Tragik und Komik gegenseitig - und Kunst entfaltet gerade im Bruch ihre größte Kraft.