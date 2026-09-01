"Für unsere Heimat" kämpft die SPD, "Heimat ist für alle da" erklärt die Linke, "Freiheit hat nur eine Heimat" findet die FDP, die AfD reklamiert die "Heimat im Herzen" und die CDU verspricht eine "Heimat mit Zukunft". Egal wer bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am 6. September gewählt wird, Heimat gewinnt. Der Begriff, noch vor wenigen Jahren im politischen Sprachgebrauch diskreditiert, hat Konjunktur. Was Menschen heute mit Heimat verbinden oder von ihr erwarten, hinterfragt auch eine Veranstaltungsreihe, mit der der PEN Berlin gerade durch das Bundesland Sachsen-Anhalt tourt. Unter dem Titel "Ist das noch/schon mein Land?" sprechen jeweils zwei eingeladene Gäste auf dem Podium miteinander und mit einem dritten Gast: dem Publikum. Schriftsteller*innen, Unternehmer*innen, Youtuber*innen, Bundeswehroffiziere und Journalist*innen diskutieren: Gibt es eine gemeinsame Heimat oder hat jeder seine eigene? Ist Heimat Herkunft oder Wahl? Existiert so etwas wie ein spezifisches ostdeutsches Heimatgefühl, und was könnte das sein?