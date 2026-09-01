Kultur
Biopic über Boxpionierin und häusliche Gewalt
Die Themen der "Kulturzeit" vom 01.09.2026: Film "That's Why The Lady Is A Champ" - Gespräch mit Collien Fernandes, PEN Berlin in Sachsen-Anhalt, Rapper Marteria, Otto der Große, Jan Philipp Zymny,
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 01.09.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Box-Biopic "That’s Why The Lady Is A Champ" - Gespräch mit Collien Fernandes
Warum Profiboxerin Christy Martin (Sydney Sweeney) ihrem kontrollierenden, sie finanziell und sexuell ausbeutenden Ehemann und Trainer James (Ben Foster) nicht einfach eine kräftige Rechte verpasst, ist eine komplexe Frage. Genau das versucht Regisseur David Michod in seinem Biopic über die heute 58-Jährige auszudrücken. Sweeney spielt Christy hingebungsvoll, mit angemessener Körperspannung und schauriger 90er-Frisur. Ihr Talent führt sie bis zu Promoter Don King und großen Kämpfen. Doch Michod erzählt weniger ein Sport- als ein Beziehungsdrama. Statt Boxglamour zeigt er, wie sich die Grenzen in toxischen Beziehungen verschieben. Christys Vergangenheit und die passive Aggressivität ihrer Mutter (Merritt Wever) verstärken ihre Abhängigkeit. Nach außen gibt sich Christy als klassische Ehefrau und verleugnet ihre queere Identität. Die Explosion ehelicher Gewalt überlebt sie nur knapp. Aber die Sportlerin, die heute mit einer ehemaligen Gegnerin verheiratet ist, hat triumphiert - bestimmt der wichtigste K.o. ihres Lebens. Wir sprechen mit der Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes, die Patin des Films ist und sich für Franenrechte und gegen häusliche Gewalt einsetzt.
PEN Berlin auf Spurensuche in Sachsen-Anhalt
"Für unsere Heimat" kämpft die SPD, "Heimat ist für alle da" erklärt die Linke, "Freiheit hat nur eine Heimat" findet die FDP, die AfD reklamiert die "Heimat im Herzen" und die CDU verspricht eine "Heimat mit Zukunft". Egal wer bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am 6. September gewählt wird, Heimat gewinnt. Der Begriff, noch vor wenigen Jahren im politischen Sprachgebrauch diskreditiert, hat Konjunktur. Was Menschen heute mit Heimat verbinden oder von ihr erwarten, hinterfragt auch eine Veranstaltungsreihe, mit der der PEN Berlin gerade durch das Bundesland Sachsen-Anhalt tourt. Unter dem Titel "Ist das noch/schon mein Land?" sprechen jeweils zwei eingeladene Gäste auf dem Podium miteinander und mit einem dritten Gast: dem Publikum. Schriftsteller*innen, Unternehmer*innen, Youtuber*innen, Bundeswehroffiziere und Journalist*innen diskutieren: Gibt es eine gemeinsame Heimat oder hat jeder seine eigene? Ist Heimat Herkunft oder Wahl? Existiert so etwas wie ein spezifisches ostdeutsches Heimatgefühl, und was könnte das sein?
Marteria zum Tourauftakt in Rostock
Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker aus Mecklenburg-Vorpommern: der Rapper Marteria, geboren in Rostock. Seine Songs stehen für Hip-Hop mit Haltung. Am 14. August kam er für den Auftakt seiner neuen "Zum Glück in die Zukunft"-Tour in seine Heimatstadt zurück. Im IGA-Park wurde das Konzert zum echten Heimspiel: Mehr als 20.000 Fans feierten Marteria, der hier aufgewachsen ist und seiner Heimatstadt bis heute eng verbunden bleibt.
In der Hängematte mit Künstler*innen und Kunstschaffenden
Kleine, charmante und entspannte Begegnung in ungewohnter Lage: Eine Portion Freestyle mit oft überraschenden Erkenntnissen - es geht ums Nachdenken, Philosophieren über unsere Zeit, unruhige Zeiten, darum was bewegt, beschäftigt, umtreibt, auch ob wir uns vielleicht selbst im Wege stehen, viel zu verkrampft sind, ob wir Abhängen oder Durchhängen und ob uns die Entspanntheit bei alldem vielleicht fehlt?