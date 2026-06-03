Bröckelt Putins Macht?

Heike (Sabine Thalau) arbeitet als Objektleiterin einer Münchner Gebäudereinigungsfirma. Sie organisiert Vertretungen, springt selbst ein und telefoniert pausenlos mit Kunden, die sich über Schmutz und mangelnde Hygiene beschweren. Kilian Armando Friedrichs Spielfilmdebüt "Ich verstehe Ihren Unmut" begleitet die 59-Jährige durch eine Arbeitswelt, die von Personalmangel, Zeitdruck und permanenter Überforderung geprägt ist. Die Handkamera bleibt dicht an ihrer Seite, während sie durch Hintereingänge, Parkhäuser und Treppenhäuser hetzt. Beschwerden wandern durch die Hierarchien nach unten, Verantwortung ebenso. In der Tradition von Ken Loach und den Dardenne-Brüdern zeichnet Friedrich kein Heldenporträt. Heike sabotiert Streikversuche und trifft fragwürdige Entscheidungen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Gerade diese Ambivalenz macht die Figur glaubwürdig. Sabine Thalau, selbst aus der Reinigungsbranche, verleiht ihr große Präsenz. Ein präzises, körperlich spürbares Sozialdrama über Arbeit, Erschöpfung und die Unsichtbarkeit derjenigen, die unseren Alltag sauber halten.