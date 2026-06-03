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Porträtfoto einer jungen Frau mit langen dunklen Haaren, die mit einem kurzärmligen schwarzen Rollkragen-T-Shirt bekleidet ist und sich mit kritischem Blick umwendet.

Kultur

Miriam Davoudvandi über Armut

Was es heißt, in Armut aufzuwachsen, darüber hat die Journalistin und Podcasterin Miriam Davoudvandi ein autobiografisches Buch geschrieben: "Das können wir uns nicht leisten". Wir sprechen mit ihr.

Datum:

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Kulturzeit

Kulturzeit

Miriam Davoudvandi auf der ARD, ZDF und 3sat-Lesebühne in Leipzig

Kultur -

Literaturbühne: Gespräche am 19. März (1)

Unter anderem mit Miriam Davoudvandi über ihr Buch "Das können wir uns nicht leisten" und Lilli Tolkien ("Mit beiden Händen den Himmel stützen"), sowie Literaturtipps von Denis Scheck.

Sendungsbereich:
Buchmesse

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