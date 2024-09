Noch ist nicht sicher, ob das BSW in Sachsen an der Regierung beteiligt sein wird – unwahrscheinlich ist es nicht. Für die Kulturszene im Freistaat ist besonders interessant: Mit Ingolf Huhn hat die Partei einen echten Experten in Sachen Kunst und Kultur in ihren Reihen. Huhn war viele Jahre Intendant des Theaters Annaberg-Buchholz, davor in Freiberg und Döbeln. Er weiß, wie wichtig Kultur gerade in der Provinz ist und kennt die Probleme, die vor allem die finanzielle Absicherung der Bühnen betreffen. Aber hat er auch Lösungen? Und wie wichtig ist seinen Parteikollegen vom Bündnis Sahra Wagenknecht die Kultur? Der Görlitzer Intendant Daniel Morgenroth jedenfalls wartet nicht ab, wer demnächst in der Kulturpolitik das Sagen hat. Er will den Namen des Gerhart Hauptmann-Theaters an einen Sponsor verkaufen – ein Skandal oder doch ein Rettungsanker? Eines jedenfalls ist gewiss: Die Theater im ländlichen Raum Sachsens stehen vor großen Problemen.