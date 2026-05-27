Blaupause Gaza? Israels Krieg im Libanon

Die Biografie Schreibers liest sich wie ein Spiegel deutscher Geschichte. Während der Zeit des Nationalsozialismus passt sich Schreiber opportunistisch an, sucht die Nähe zur Machtelite und profitiert vom System – auch auf Kosten seines jüdischen Geschäftspartners Max Heilbronner. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelingt es ihm, sich im Zuge der Entnazifizierung neu zu positionieren und seine Vergangenheit zu verschleiern. Unter dem Künstlernamen Kalanag feiert er internationale Erfolge, bevor seine Karriere schließlich mit dem Aufkommen des Fernsehens an Strahlkraft verliert. Das Musical beleuchtet die Spannungsfelder von Schuld und Verantwortung und stellt Fragen, die bis heute nichts an Relevanz verloren haben. Das hochkarätige Kreativteam: Für diese Produktion konnten die international renommierte Komponistin Elena Kats-Chernin, der Dramatiker Dirk Laucke sowie Regisseur und Musical-Allrounder Martin G. Berger gewonnen werden. Musikalisch schöpft Elena Kats-Chernin aus einem breiten Spektrum: Zeittypische Tanzformen, revuehafte Show-Nummern, ironische Brechungen und emotionale Balladen verbinden sich zu einem facettenreichen Klangbild. Entstanden ist die Partitur in enger Zusammenarbeit mit Martin G. Berger, der zugleich die Liedtexte verantwortet. Die Grundlage für das Libretto bildet eine intensive zweijährige Recherchearbeit, in der Dirk Laucke historische Fakten, Legenden und Anekdoten zu einem dichten Bühnenstoff verdichtet hat. Die zentrale Frage des Abends lautet: Kann ein Meister der Illusion auch seine eigene Schuld verschwinden lassen?